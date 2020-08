Julianne Moore: "Oggi non interpreterei una lesbica", è polemica (Di domenica 2 agosto 2020) L'attrice Julianne Moore ha rivelato che ora probabilmente non reciterebbe nel film I ragazzi stanno bene in cui aveva il ruolo di una lesbica. Julianne Moore è stata la protagonista del film I ragazzi stanno bene dieci anni fa e ha ora ammesso che probabilmente non accetterebbe il ruolo di una lesbica. Il progetto, alla sua uscita nelle sale nel 2010, era stato accolto da un po' di polemiche causate dalla scelta di affidare a due donne eterosessuali la parte di una coppia omosessuale. In un'intervista rilasciata a Variety, Julianne Moore ha ora dichiarato parlando del film I ragazzi stanno bene: "Ci ho pensato molto. Eccoci qui in questo film su una famiglia queer e tutti gli attori protagonisti sono eterosessuali. Ci ripenso e ... Leggi su movieplayer

GianlucaOdinson : Julianne Moore: 'Oggi non interpreterei una lesbica', è polemica - - iandanone : @kylekizu Julianne Moore in Magnolia - Daniela_Caruso : #JulianneMoore su un ruolo da lesbica: 'Non so se lo riaccetterei' - POPCORNTVit : Julianne Moore su un ruolo da lesbica: 'Non so se lo riaccetterei' - gayit : I Ragazzi Stanno Bene compie 10 anni, Moore: 'non so se oggi sarei a mio agio nell'interpretare una donna lesbica'… -

Ultime Notizie dalla rete : Julianne Moore Julianne Moore non sa se oggi accetterebbe il ruolo di una lesbica Cinematographe.it - FilmIsNow Julianne Moore: "Oggi non interpreterei una lesbica", è polemica

Julianne Moore è stata la protagonista del film I ragazzi stanno bene dieci anni fa e ha ora ammesso che probabilmente non accetterebbe il ruolo di una lesbica. Il progetto, alla sua uscita nelle ...

Julianne Moore non sa se oggi accetterebbe il ruolo di una lesbica

Nel 2010, Julianne Moore ha interpretato una lesbica nel film I ragazzi stanno bene, ma oggi, ripensandoci, l’attrice pensa che non sarebbe a suo agio in un ruolo simile Julianne Moore, nel corso dell ...

Julianne Moore è stata la protagonista del film I ragazzi stanno bene dieci anni fa e ha ora ammesso che probabilmente non accetterebbe il ruolo di una lesbica. Il progetto, alla sua uscita nelle ...Nel 2010, Julianne Moore ha interpretato una lesbica nel film I ragazzi stanno bene, ma oggi, ripensandoci, l’attrice pensa che non sarebbe a suo agio in un ruolo simile Julianne Moore, nel corso dell ...