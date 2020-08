Inter, il plauso di Candreva: “Chiuso il campionato nel migliore dei modi, ora testa al Getafe” (Di domenica 2 agosto 2020) L'Inter ha chiuso alla grande la stagione di Serie A: secondo posto con 82 punti totalizzati.VIDEO Atalanta-Inter, Conte e l’Europa League: “La sfida al Getafe? Ecco cosa faremo”I nerazzurri hanno gettato al vento la possibilità di conquistare lo scudetto a causa dei punti persi con squadre medio-piccole che ne hanno chiaramente condizionato il percorso. La compagine di Antonio Conte ha comunque dimostrato di avere una rosa importante e adesso si concentra per la sfida di Europa League contro il Getafe. Sulla stagione appena conclusasi si è espresso così Antonio Candreva, le sue parole postate sul proprio profilo instagram.VIDEO Inter-Conte, rapporto ai titoli di coda? Le accuse del tecnico, la talpa e gli screzi. Ecco la verità…"Chiudiamo nel ... Leggi su mediagol

