Immobile ringrazia i tifosi sui social: “Vi abbraccio tutti. Un grande grazie a tutti voi” (Di domenica 2 agosto 2020) Ciro Immobile dopo la vittoria della scarpa d’oro, con un lungo post sul suo profilo instagram ha voluto ringraziare i tifosi per l’appoggio :“Ho amato questo sport fin da bambino ed è stato proprio l’amore e la passione per il calcio che mi hanno portato ad osare e credere sempre fortemente ogni volta di più nei miei sogni. Spingere la così detta asticella sempre più alto non è stato semplice. Ringrazio mia moglie che mi ha tenuto per mano e supportato e sopportato nei giorni più difficili , i miei figli che mi hanno fatto sorridere anche quando le cose non andavano bene. Ringrazio i miei genitori e mio fratello perché mi hanno insegnato il sacrifico e l’umiltà regole che valgono prima nella vita e poi nello sport. grazie a tutta la dirigenza ... Leggi su alfredopedulla

DiMarzio : #Lazio, #Immobile scrive ai suoi tifosi e ringrazia tutti per l’affetto e il supporto - MomentiCalcio : Lazio, Immobile è storia e ringrazia i tifosi: “Mi avete accolto come figlio della vostra città, vi abbraccio tutti” - sportli26181512 : #Lazio, Immobile ringrazia i tifosi: 'Mi avete accolto come figlio della vostra città': Il fresco vincitore della S… - kupaleon : RT @DiMarzio: #Lazio, #Immobile scrive ai suoi tifosi e ringrazia tutti per l’affetto e il supporto - CelcanNell : RT @DiMarzio: #Lazio, #Immobile scrive ai suoi tifosi e ringrazia tutti per l’affetto e il supporto -