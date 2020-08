Ilary Blasi super sexy: sfila e mostra le curve mozzafiato con l’abito nero (Di domenica 2 agosto 2020) Look super sexy per Ilary Blasi, che nelle stories su Instagram ha mostrato un abito da sera che ha scatenato l’ammirazione dei followers. Lady Totti ha sfoggiato un lungo vestito nero attillato che metteva in mostra il suo fisico statuario. Nel video sfila in corridoio e si gira in modo ammiccante lasciando vedere anche le scarpe e l’acconciatura. La conduttrice è in vacanza insieme alla famiglia e a un gruppo di amici. In un altro video postato sui social, Ilary sfrecciava in monopattino dando risalto alle curve del suo fisico. La gonna era completamente trasparente lasciando il lato B perfettamente in vista. Bella e seducente, anche in quell’occasione la moglie di Francesco Totti ha saputo ... Leggi su newscronaca.myblog

infoitcultura : Ilary Blasi sfila e mostra le curve: l'abito nero è super sexy - infoitcultura : Ilary Blasi super sensuale con un abitino nero strettissimo - zazoomblog : Ilary Blasi super sensuale con un abitino nero strettissimo - #Ilary #Blasi #super #sensuale - zazoomblog : Ilary Blasi super sensuale con un abitino nero strettissimo - #Ilary #Blasi #super #sensuale - federigodeglia : @neodie A passaparola non c'era Ilary blasi e la ludmilla radshenko che entrano nelle edizioni successive. -