I sondaggi e la crisi di Salvini che può azzoppare la Lega (Di domenica 2 agosto 2020) Il Messaggero oggi parla della crisi di Matteo Salvini nei sondaggi e della parabola della sua leadership che secondo Antonio Noto sembra ricalcare, sia pure con forti differenze, quelle di altri leader come Matteo Renzi o, ad altri livelli, performance come quelle di Di Pietro o di Mario Monti. «Va subito detto che il caso Salvini non è affatto risolto – chiosa Noto – Come sappiamo la Lega viene data intorno al 25% che sono 8 punti meno del 33% raggiunto alle europee ma anche 8 punti in più rispetto alle politiche del 2018. Insomma starei attento a pronunciare sentenze liquidatorie». Anche Enzo Risso analista politico e docente di teoria dell’Audience alla Sapienza sottolinea che i cicli dei leader sono diventati più veloci negli ultimi anni. «Ma ... Leggi su nextquotidiano

