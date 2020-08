Fiorentina, Commisso: «Chiesa? Può andare ma con la giusta offerta» (Di domenica 2 agosto 2020) Rocco Commisso ha parlato al termine della partita contro la Spal: le dichiarazioni del presidente della Fiorentina Rocco Commisso, presidente della Fiorentina, ha parlato ai microfoni di Sky Sport al termine della partita contro la Spal. STAGIONE – «Voglio ringraziare tutti, dai dottori ai tecnici. Oltre al mister abbiamo avuto tanti altri casi di Covid, forse quelli che ne hanno avuti di più. Sono contento, ringrazio i ragazzi e ora dico loro di divertirsi e andare in vacanza. Abbiamo raggiunto il primo obiettivo, arrivare a sinistra, e con Iachini siamo anche la migliore difesa del campionato. Sono molto contento, e perciò l’ho riconfermato. Questo anno è stato di transizione, e comunque abbiamo fatto molto meglio dello scorso: voglio ... Leggi su calcionews24

