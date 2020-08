Festa del sacrificio, sgozzano agnelli in pubblico? Se protesti sei islamofobo (Di domenica 2 agosto 2020) Uno Stato laico al punto da vietare le «messe con popolo» per nove settimane, impedire l'accesso alla Comunione e agli altri sacramenti della Chiesa cattolica, mandare i carabinieri nelle chiese per interrompere i funerali. Non così inflessibile con chiunque, però. Si vedesse, in questi giorni, un uomo in divisa intervenire, si sentisse la voce di un sindaco o di un prefetto alzarsi contro il rituale barbaro e illegale della macellazione fai-da-te praticato da tanti islamici in Italia. Silenzio, omertà, resa totale. La Festa musulmana del sacrificio, "Id al-adha", è arrivata anche quest' anno, a ricordarci che qui da noi i figli di Allah godono sempre di uno speciale salvacondotto, grazie al ricatto dell'etichetta da «islamofobo», pronta per essere appiccicata su chiunque ... Leggi su liberoquotidiano

Ultime Notizie dalla rete : Festa del Polenta d'asporto nel cuore di Varese, così sarà la Festa della Montagna 2020 Varesenews L’Akademia Sant’Anna annuncia l’arrivo della schiacciatrice Alessandra Marino

Alessandra Marino, catanese classe 1996, è la nuova schiacciatrice dell’Akademia Sant’Anna. Cresciuta nel Team Volley, ha affrontato nel 2015/16 il primo campionato di serie B2 con la Pallavolo Sicili ...

Ricotta “lancia” il Sasso d’Italia:

Bandiere, panini con porchetta e persino l’inno di Mameli. E’ una festa di popolo quella per l’inaugurazione del rinnovato Sasso d’Italia a Macerata. Luogo molto caro ai maceratesi, da un paio di dece ...

