Elodie Patrizi, no al senso materno e con Marracash ognuno i propri spazi (Di domenica 2 agosto 2020) Elodie Patrizi, tra un singolo e l’altro sta diventando la Regina dell’estate 2020 Elodie Patrizi si è lasciata andare alle rivelazioni durante un’intervista a cuore aperto rilasciata a Il Messaggero. Questa è la sua estate. La cantante ha spopolato con il singolo Guaranà, collaborando con Takagi e Ketra in “Ciclone” ed arriveranno ancora tante altre novità che la renderanno ufficialmente la regina del 2020. Durante l’intervista a cuore aperto, l’artista ha rivelato di essere felicissima, la fase professionale sta andando benissimo, tutto è partito da Andromeda, il singolo che ha presentato il Festival di Sanremo. Da quel momento in poi è stato tutto un successo, qualcosa di inaspettato. Adesso chiunque si aspetta una gravidanza entro ... Leggi su kontrokultura

Fine della convivenza tra Elodie Di Patrizi e Marracash. Dopo aver trascorso la quarantena a casa del r

