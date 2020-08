Cyberpunk 2077: Svelata una grande novità per i dialoghi (Di domenica 2 agosto 2020) Cyberpunk 2077 continua a stupire i giocatori con delle importanti novità, quest’oggi è il turno di una meccanica inedita davvero interessante, scopriamo insieme di cosa si tratta. Cyberpunk 2077 avrà dialoghi dinamici In Cyberpunk 2077, i dialoghi avranno un ruolo molto importante, in quanto sono ing rado di alterare il corso della storia. I giocatori contrariamente a quanto accade nei giochi, non dovranno limitarsi ad ascoltare e rispondere alle domande dell’interlocotuore, ma potranno e dovranno osservarsi attorno. Mentre dialogherete con un personaggio potrete osservare i dintorni, prevenendo eventuali scontri, ottenendo importanti informazioni o vantaggi sul vostro avversario. I giocatori avranno pieno ... Leggi su gamerbrain

egitto86 : RT @PlayStationIT: Stai vivendo il tour estivo di PlayStation? Dopo le emozioni da paura con Ellie e Joel, il viaggio continua: luglio in G… - infoitscienza : Cyberpunk 2077 non vi darà tregua nemmeno durante i dialoghi, il pericolo sarà sempre in agguato - infoitscienza : Cyberpunk 2077, V potrà guardarsi intorno durante i dialoghi in cerca di minacce - infoitscienza : Cyberpunk 2077: svelata un'interessante meccanica legata ai dialoghi - PlasticTheory_ : RT @IGNitalia: Gli sviluppatori di CD Projekt Red hanno svelato nuove informazioni sul gioco in un'intervista per PlayStation Magazine. I d… -