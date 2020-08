Coronavirus, Galli: «Aumento contagi porterà casi gravi e morti. Stadi? Presto per aprire al pubblico» (Di domenica 2 agosto 2020) «Non possiamo permetterci di rinunciare alle precauzioni. L'Italia, grazie a un serio lockdown, ha una posizione di vantaggio rispetto a molti altri Paesi, che però si può... Leggi su ilmattino

fanpage : Il monito dell'infettivologo del Sacco di Milano Massimo Galli - Avvenire_Nei : Coronavirus. L’infettivologo Massimo Galli: «Perché il virus non ritornerà» - giornalettismo : Il responsabile delle malattie infettive del Sacco, Massimo #Galli, ha detto che dal convegno in Senato con… - Simona_Buratti : RT @AMOREGRANDEE: Terrorista o veggente? Non ho dubbi ! ?????????????? Coronavirus, Galli: «L'aumento dei contagi porterà casi gravi e morti. Gli… -