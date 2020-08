Coronavirus, confermato il distanziamento sui treni. Speranza: “L’attenzione deve restare alta” (Di domenica 2 agosto 2020) Il Governo ripristina il distanziamento sui treni. Ordinanza firmata da Speranza. ROMA – Il Governo ripristina il distanziamento sui treni. A meno di 24 ore dalla decisione da parte di trenitalia, il ministro Speranza ha firmato l’ordinanza per annullare quanto comunicato dall’azienda nella giornata di venerdì 31 luglio 2020. “E’ giusto che sui treni restino in vigore le regole di sicurezza applicate fino ad oggi – si legge nel post – non possiamo permetterci di abbassare il livello di attenzione e cautela. Per questo ho firmato una nuova ordinanza che ribadisce come in tutti i luoghi chiusi sia obbligatorio la mascherina e l’uso del distanziamento sociale. Questi due principi ... Leggi su newsmondo

"Quello che è certo è che non ci siamo mossi in modo autonomo. Lo scorso 14 luglio con un decreto della Presidenza del Consiglio sono state approvate delle misure che permettevano di andare in deroga ...

Coronavirus, a Berlino sfilano negazionisti. In Italia è scontro tra Conte e Salvini

Il Covid-19 non esiste. In Germania ne sono certe almeno 20mila persone che ieri hanno manifestato a Berlino. I negazionisti della pandemia, ostili alle misure restrittive delle libertà individuali, h ...

