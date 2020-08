Bologna, Mihajlovic si riprende la sua vita: “ho recuperato, a 9 mesi dal trapianto è tutto perfetto” (Di domenica 2 agosto 2020) Si chiude con un pareggio il campionato del Bologna, che non va oltre l’1-1 al Dall’Ara contro il Torino. Un risultato che Sinisa Mihajlovic accoglie con tranquillità, visto che fa calare il sipario su una stagione complicata. Marco Luzzani/Getty ImagesIntervenuto ai microfoni di Sky Sport, l’allenatore serbo ha ammesso: “la mia squadra non ha avuto un allenatore per 5 mesi, poi siamo stati in lockdown, abbiamo fatto il record di punti, potevamo fare meglio ma anche peggio. I ragazzi sono stati bravi, nonostante io mi sia arrabbiato qualche volta con loro. Ma con tutto quello che abbiamo passato siamo andati bene. A livello personale sto bene, ho recuperato. E’ tutto perfetto a 9 mesi da trapianto. ... Leggi su sportfair

