Ardea, controlli e multe nel primo weekend di agosto. Nomade costretto a tornare a Roma a piedi: la polizia locale gli sequestra il furgone (Di domenica 2 agosto 2020) primo weekend di agosto ad Ardea di controlli sulle spiagge, con l’inizio del servizio di Stewarding sulle spiagge libere comunali e con la viabilità messa a dura prova. Molte le sanzioni elevate dalla polizia locale di Ardea su tutto il lungomare. Sanzionata e fatta rimuovere anche una vela pubblicitaria priva di autorizzazioni. Eseguiti controlli anche sulle nuove concessioni che hanno sorpreso alcuni villeggianti, i quali non sapevano, sebbene fosse stato tutto ben pubblicizzato, dell’assegnazione di porzioni di spiagge a privati che hanno trasformato arenili che prima erano comunali in spiagge attrezzate. Sempre sulla spiaggia, oggi si è eseguito un sequestro delegato dalla Procura di Velletri su un chiosco ... Leggi su ilcorrieredellacitta

