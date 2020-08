Adele con capelli ricci e magrissima somiglia a Beyoncé (Di domenica 2 agosto 2020) Un altro scatto della cantante 32enne apparso sui social stupisce tutti. Adele ha postato una foto in cui appare con i capelli biondissimi, lunghi e mossi al naturale, come non è mai stata vista prima. Colpisce ancora una volta la sua consolidata silhouette magra che ha raggiunto grazie a enorme forza di volontà. La cantante di «Someone like you» e di «Rolling in the deep» è riuscita a perdere circa 44 chili. Dopo la separazione dall’ex marito Simon Konecki si è messa a dieta, merito della Sirt, ed è rinata. Leggi su vanityfair

chetempochefa : 'Hello from the other side...' Riascoltiamo Adele a #CTCF da @fabfazio nel 2015 con la sua straordinaria esibizion… - mariobianchi18 : Il #2agosto 1905 nasceva Myrna Adele Williams in arte #MyrnaLoy. 'Regina di Hollywood' per la sua grande eleganza e… - minyoongirap : Que onda con Adele? ?? #YoSoyGrandesBatallas - ninoconbarba : Adele con pan/Adele sin pan - ikupasuy : Ma quindi Adele è diventata Licia Colò con le extensions? I am confusion. -