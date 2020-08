Vinalia, martedì si comincia: tante novità ma anche diverse conferme (Di sabato 1 agosto 2020) Tempo di lettura: 3 minutiMartedì prossimo sarà inaugurata la XXVII edizione di Vinalia, l’attesa rassegna enogastronomica che si terrà fino al 10 agosto prossimo a Guardia Sanframondi, in provincia di Benevento. “Mille ragioni, per mille passioni” è il tema scelto dal Circolo Viticoltori, promotore dell’iniziativa, in una tornata particolare e condizionata da una fase post Covid 19 che ha limitato ma non annullato il desiderio di rinnovare i messaggi, di continuare una tradizione, di presentare un appuntamento valido e nello stesso tempo innovativo. La regola primaria è organizzarsi in piccoli gruppi e, soprattutto, prenotare tramite il sito internet www.Vinalia.it. Le sette aziende vitivinicole che partecipano a Vinalia 2020, nell’ordine: La Guardiense, Cantina di ... Leggi su anteprima24

