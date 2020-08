Verbali del Comitato tecnico scientifico, il Consiglio di Stato dà ragione (a metà) al governo (Di sabato 1 agosto 2020) Roma, 1 ago – La pubblicazione dei Verbali del Comitato tecnico scientifico può aspettare, almeno fino a settembre. Questa la salomonica pronuncia con la quale il Consiglio di Stato ha accettato la richiesta del governo di sospendere la scelta del Tar che ne imponeva la pubblicazione. La decisione non è però definitiva ma rinviata al prossimo 10 settembre. Lo scontro sui Verbali del Comitato tecnico scientifico Il ricorso dell’esecutivo nasce a seguito di una querelle che da settimane lo vede contrapposto alla Fondazione Luigi Einaudi, che ricevuto un diniego alla richiesta di accesso agli atti opposto dall’esecutivo stesso in relazione ai Verbali ... Leggi su ilprimatonazionale

Agenzia_Italia : Il Consiglio di Stato sospende l'accesso ai verbali del comitato tecnico scientifico sullo stato d'emergenza - fleinaudi : #ConsigliodiStato sospende l’effetto della sentenza del TAR Lazio che consente l’accesso ai verbali del CTS. IL 10… - VittorioSgarbi : Un Governo simile a un regime sudamericano. Perché tenere nascosti i verbali del “Comitato tecnico scientifico”? Di… - ma_bastasu : @marcotravaglio Marcoli' un parola sui verbali del cts? - LKaganovich2970 : RT @MassimilianRic: Chiediamo TUTTI. importantissimo! Per quale motivo i verbali e gli atti del Comitato Tecnico Scientifico devono rimane… -

AGI - Il Consiglio di Stato, con un decreto cautelare monocratico depositato oggi, ha sospeso l'effetto della sentenza del Tar Lazio - impugnata dal Governo - che consentiva l'accesso ai verbali del c ...