Ufficiale: Ventura rassegna le dimissioni e lascia la Salernitana (Di sabato 1 agosto 2020) Attraverso un comunicato, la Salernitana ha reso noto che Gian Piero Ventura ha rimesso il proprio incarico da allenatore della prima squadra. Ecco quanto si legge: “L’U.S. Salernitana 1919, presso atto della volontà del tecnico Gian Piero Ventura di non proseguire alla guida della prima squadra, ringrazia il medesimo per il lavoro svolto, la professionalità e l’impegno profuso nel corso di questa stagione e gli augura le migliori fortune professionali”. FOTO: Twitter Salernitana L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla

TuttoMercatoWeb : UFFICIALE: Salernitana, mister Gian Piero Ventura ha rassegnato le proprie dimissioni - IAMCALCIOSALERN : Salernitana: si è dimesso mister Ventura - UFFICIALE - acdicerbo : RT @BombeDiVlad: #Ufficiale ?? #Ventura si è dimesso da allenatore della #Salernitana. Ecco il comunicato della società ?? - kevinlavinia : Non è che lo rivedremo al #Toro? ?????? - Alex_Piace : RT @BombeDiVlad: #Ufficiale ?? #Ventura si è dimesso da allenatore della #Salernitana. Ecco il comunicato della società ?? -

Serie B, designazioni arbitrali 21a giornata L'AIA ha reso note le designazioni arbitrali della 21a giornata di Serie B. Di Paolo per Brescia-Spezia, Cremonese-Palermo a Marinelli ...