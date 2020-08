Silverstone F.1, pole di Hamilton! È la numero 91. Battuto Bottas. Ferrari, Leclerc è quarto (Di sabato 1 agosto 2020) Lewis Hamilton padrone a casa sua. A Silverstone l'inglese della Mercedes ha centrato la 91esima pole position della carriera e domani partirà davanti a Valtteri Bottas e a Max Verstappen con la Red ... Leggi su gazzetta

