Netflix, le uscite di agosto 2020: Lucifer 5, The Rain 3, 3% 4, Project Power e altro (Di sabato 1 agosto 2020) Netflix le uscite di agosto 2020. Tra i film e serie tv in arrivo: Lucifer 5, The Rain 3, Kimmy Schmdt, 3%, Project Power e molto altro. Sarà estate ma non per il servizio streaming americano, Netflix, che a agosto ha previsto l’uscita di varie serie tv note al pubblico, come il fenomeno globale Lucifer, che tornerà con la prima parte della quinta stagione. Ma a agosto 2020 tornerà anche l’originale danese The Rain, con la terza stagione, arriverà anche in Italia lo speciale interattivo di Unbreakable Kimmy Schmidt, saltato a maggio per l’assenza del doppiaggio. Vediamo quindi le ... Leggi su dituttounpop

