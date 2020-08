Morto, a 57 anni, Stephen Tataw, capitano del Camerun a Italia ’90 (Di sabato 1 agosto 2020) E’ Morto a 57 anni Stephen Tataw. E’ stato capitano della Nazionale del Camerun che ai Mondiali di Italia ‘90 batté l’Argentina campione in carica nella partita inaugurale. Poi arrivò a giocarsi contro l’Inghilterra, a Napoli, la qualificazione per le semifinali. L’annuncio è stato dato dalla Federcalcio Camerunese. Tataw è Morto ieri mattina dopo una malattia, a Yaoundé. La Gazzetta dello Sport, che riporta la notizia, scrive: “Con i Leoni Indomabili aveva vinto nel 1988 la Coppa d’Africa in Marocco. Difensore di personalità, Tataw aveva giocato nel campionato d’élite del Camerun con ... Leggi su ilnapolista

