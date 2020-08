Maglia Juve 2020/2021: questa sera contro la Roma ci sarà il debutto ufficiale (Di sabato 1 agosto 2020) La Juve lo ha ufficializzato: la nuova Maglia 2020/2021 debutterà stasera contro la Roma. Le ultimissime Confermate le indiscrezioni delle scorse ore: la Juve scenderà in campo questa sera nella sfida contro la Roma con la nuova Maglia, quella per la stagione 2020/2021, presentata nelle scorse ore. La nuova Maglia debutterà domani sera allo Stadium in occasione di Juve-Roma, che coinciderà anche con la premiazione del nono scudetto consecutivo. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24

juventusfc : OUR STRIPES ?? OUR STATEMENT Vi presentiamo la nuova maglia Home Juventus 20/21. Disponibile ora ?? - forumJuventus : OUR STRIPES ?? OUR STATEMENT ?? Ecco la nuova maglia Home Juve 2020/21! - juventusfc : Quanto è bella la maglia celebrativa #Stron9er? ?? Tua qui ?? - SickIkon_XxVi : Comunque la nuova maglia della #Juve è indecente tornate a quella della stagione 2019/20 tipo subito - junews24com : UFFICIALE, Juve: stasera con la Roma il debutto della nuova maglia - -