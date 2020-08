L'Inter batte l'Atalanta e conquista il secondo posto. Il Milan stende il Cagliari (Di sabato 1 agosto 2020) MilanO - Il campionato di Serie A si conclude con una vittoria per l' Inter , che batte l' Atalanta a Bergamo e conquista il secondo posto in classifica. Decisivi per la squadra di Antonio Conte i gol ... Leggi su corrieredellosport

Inter : ???? | DANILOOOOOOOOOOOO!!!! 11' - Biraghi mette a centro area dove #DAmbrosio col sinistro anticipa tutti e batte M… - SerieA : Un gol per tempo: @Inter batte @sscnapoli 2-0, firme di @ddambrosio e Lautaro Martinez. ?? #InterNapoli #SerieATIM… - infoitsport : L'Inter batte l'Atalanta e conquista il secondo posto. Il Milan stende il Cagliari - Gianni_Carbini : L'@Inter si traveste da @Atalanta_BC e batte gli orobici a #Bergamo. Questa volta il 2° tempo non incide negativame… - ulixtulix : @Bett_Calcaterra consapevoli che tra l’#Inter e la #Juventus c’è più di un punto di distacco,A FAVORE DELL'INTER!… -