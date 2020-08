Lamorgese: «Rimpatri dei migranti con aerei e navi. Nessuno sarà regolarizzato» (Di sabato 1 agosto 2020) La ministra dell’Interno: «Coronavirus, non possiamo abbassare la guardia. Delicati i prossimi mesi per i contagi» Leggi su corriere

Rimpatri dei tunisini anche con le navi e controlli intensificati per gli stranieri che giungono in Italia. Nel momento di massimo allarme per gli sbarchi e la curva dei contagi che riprende a salire, ...Di Maio lavora a una visita in Africa e avverte: “Servono rimpatri veloci”. Oltre ai fondi di Roma a rischio anche quelli europei È il momento della voce grossa, verso Tunisi. L’irritazione del govern ...