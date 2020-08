Juventus-Roma, Fonseca: “I bianconeri sono stati i più forti. Zaniolo? Non ha i novanta minuti” (Di sabato 1 agosto 2020) La Roma chiude il campionato battendo la Juventus.Sul campo dell'Allianz Stadium è andata in scena la sfida tra la Juventus e la Roma, valida per l'ultima giornata di campionato: i bianconeri erano passati in vantaggio grazie al gol di Gonzalo Higuain, ma i giallorossi hanno ribaltato la gara con la rete di Kalinic e la doppietta di Diego Perotti.Al termine del match il tecnico della Roma, Paulo Fonseca, è intervenuto ai microfoni di Sky Sport esprimendo tutta la sua soddisfazione per la vittoria ottenuta:"Innanzitutto complimenti alla Juventus per la conquista del campionato: ha vinto la squadra che è stata meglio durante la stagione. Hanno meritato di vincere perché ... Leggi su mediagol

