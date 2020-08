Israel, vittima dei carabinieri di Piacenza: “Mi picchiarono forte e mi dissero: spaccia per noi” (Di sabato 1 agosto 2020) Israel, vittima dei carabinieri di Piacenza. Israel Anyanku, primo dei fermi illegittimi compiuti dai carabinieri di Piacenza, è un ragazzo nigeriano di 24 anni che attualmente raccoglie pomodori in Puglia. Soffre ancora per le violenze subite in pieno lockdown, quando si è rifiutato di spacciare per loro: “Da quando i carabinieri mi hanno picchiato non respiro più bene”. Quello di Israel Anyanku, nigeriano di 24 anni, è uno dei quattro fermi illegittimi compiuti dai carabinieri della stazione Levante di Piacenza ricostruiti dall’inchiesta Odysseus, portata a termine dalle Fiamme Gialle e coordinata dalla ... Leggi su limemagazine.eu

fattoquotidiano : Carabinieri Piacenza, “volevano che vendessi la loro droga, rifiutai e mi massacrarono”: parla Israel, vittima dei… - carmenfuriosa : RT @rufodonato: Carabinieri Piacenza, “volevano che vendessi la loro droga, rifiutai e mi massacrarono”: parla Israel, vittima dei militari… - rufodonato : Carabinieri Piacenza, “volevano che vendessi la loro droga, rifiutai e mi massacrarono”: parla Israel, vittima dei… - PiacenzaPress : Carabinieri Piacenza, “volevano che vendessi la loro droga, rifiutai e mi massacrarono”: parla Israel, vittima dei… - radiosilvana : RT @fattoquotidiano: Carabinieri Piacenza, “volevano che vendessi la loro droga, rifiutai e mi massacrarono”: parla Israel, vittima dei mil… -