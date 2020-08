"Io e la Meloni, un rapporto vero raccontato a ca***". Prego? La misteriosa frase di Guido Crosetto (Di sabato 1 agosto 2020) Uno strano cinguettio, quello postato su Twitter da Guido Crosetto nella tarda mattinata di sabato primo agosto. Pensieri in libertà, quelli del Gigante e fondatore di Fratelli d'Italia. Il quale scrive quanto segue: "Stavo pensando di chiedere un'intervista ad un quotidiano. Il titolo potrebbe essere più o meno: io e Giorgia Meloni, ovvero anatomia di un rapporto vero raccontato a cazz**", conclude Guido Crosetto decisamente misterioso. A chi o a cosa si riferisce? Non è semplice comprenderlo, tanto che in molti chiedono delucidazioni al Gigante, oppure rispondono sempre su Twitter di non aver afferrato il significato della frase. E Crosetto, da par suo, si limita a rispondere con ... Leggi su liberoquotidiano

albertob01 : RT @GuidoCrosetto: Stavo pensando di chiedere un’intervista ad un quotidiano. Il titolo potrebbe essere più o meno: io e giorgia meloni ovv… - giulio55 : RT @GuidoCrosetto: Stavo pensando di chiedere un’intervista ad un quotidiano. Il titolo potrebbe essere più o meno: io e giorgia meloni ovv… - Grunf74 : RT @GuidoCrosetto: Stavo pensando di chiedere un’intervista ad un quotidiano. Il titolo potrebbe essere più o meno: io e giorgia meloni ovv… - Tullio7 : RT @GuidoCrosetto: Stavo pensando di chiedere un’intervista ad un quotidiano. Il titolo potrebbe essere più o meno: io e giorgia meloni ovv… - walterdariz : RT @GuidoCrosetto: Stavo pensando di chiedere un’intervista ad un quotidiano. Il titolo potrebbe essere più o meno: io e giorgia meloni ovv… -