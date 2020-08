Incendio in un ristorante di Milano, arrestato 22enne egiziano (Di sabato 1 agosto 2020) Dipendente da poco licenziato, avrebbe agito per vendetta, appiccando un rogo all’interno del ristorante in cui lavorava. Paura e sgomento tra la clientela e gli ex colleghi. Poteva essere una vera e propria strage. A Milano, in un ristorante di piazzale Susa è stata gettata all’interno del locale una bottiglia di liquido infiammabile; nessuno del … L'articolo proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek

Yogaolic : #Milano Città Studi, lanciano bottiglia con liquido infiammabile: incendio nel ristorante - PalermoToday : Paura al Maracanà, fiamme in cucina: frigorifero va a fuoco - Strill_it : Tropea – Incendio in un ristorante: danni alla cucina - ACiavula : Calabria: incendio in un ristorante, intervengono i vigili del fuoco - Ciavula: - TassoneMirko : Incendio nella cucina di un ristorante di Tropea, intervengono i vigili del fuoco - Il Redattore -