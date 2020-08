Gli incendi devastano L’Aquila: dieci mezzi aerei e 220 uomini impegnati [FOTO] (Di sabato 1 agosto 2020) Sette canadair, tre elicotteri, 80 Vigili del Fuoco, 40 militari del IX Reggimento Alpini, 70 volontari di protezione civile, 30 dipendenti comunali e 4 pattuglie della Polizia municipale in azione da stamani sui fronti degli incendi che stanno colpendo la zona ovest dell’Aquila e che, pur essendo monitorati e controllati, destano preoccupazione tra operatori e cittadini. A censire le squadre di lavoro sul fronte c’è l’unità di crisi locale dei vigili del fuoco dei comandi di Teramo e L’ Aquila. Il Comune ha censito, attraverso il Coc (Centro operativo Comunale) 13 famiglie a ridosso della linea del fuoco che potrebbero essere spostate in alloggi provvisori in caso di minaccia reale alle abitazioni. A fare il punto della situazione è il sindaco dell’Aquila, Pierluigi Biondi, che ha appena effettuato un primo ... Leggi su meteoweb.eu

Un incendio di vaste proporzioni ha distrutto nella notte un’azienda di trasporti a Costa di Mezzate, in provincia di Bergamo. Le operazioni di spegnimento coinvolgono una ventina di mezzi dei vigili ...

ROMA - E' uno dei weekend più torridi dell'anno. Quindi bollino 'rosso', e massimo livello di allerta, per il caldo in 14 città italiane: Bologna, Bolzano, Brescia, Campobasso, Firenze, Frosinone, Lat ...

