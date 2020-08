Germania - Esce di strada usando lo schermo di una Tesla, patente sospesa: '' un dispositivo elettronico'' (Di sabato 1 agosto 2020) destinata a far discutere, a anche a far riflettere, la vicenda capitata a un automobilista tedesco, proprietario di una Tesla Model 3. L'uomo è finito fuori strada mentre tentava di regolare la velocità del tergicristallo attraverso il touchscreen dell'elettrica e, per questo, il Tribunale regionale di Karlsruhe gli ha sospeso patente per un mese e comminato una sanzione di 200 euro. I giudici hanno motivato la decisione con vari argomenti, sostenendo che lo schermo della Tesla, benché integrato all'auto, debba essere considerato un ''dispositivo elettronico'' a tutti gli effetti: di conseguenza, l'utilizzo che ne ha fatto il guidatore tedesco va contro le normative vigenti in Germania. La vicenda, iniziata nel marzo 2019, riapre ... Leggi su quattroruote

È destinata a far discutere, a anche a far riflettere, la vicenda capitata a un automobilista tedesco, proprietario di una Tesla Model 3. L'uomo è finito fuori strada mentre tentava di regolare la vel ...

