Day Dreamer, Can Yaman in ospedale dopo le riprese: il retroscena sull’amatissimo protagonista (Di sabato 1 agosto 2020) Ha fatto sognare gli appassionati di Day Dreamer la scena del bacio entusiasmante sotto gli irrigatori di casa Divit, ma quanto sarà costata quell’atmosfera all’affascinante Can Yaman? Il retroscena sull’amatissimo protagonista della serie turca trasmessa nei pomeriggi di Canale 5 arriva direttamente da Novella 2000 che, grazie alle pillole scovate sul social, fornisce i dettagli dell’inaspettato ‘incidente’ capitato all’attore proprio in seguito a quelle riprese. Andati in onda nella puntata di ieri, venerdì 31 luglio 2020, i frame dell’avvicinamento tra Sanem e Can hanno fatto esultare i telespettatori. Un po’ meno il diretto interessato, finito – per questo – addirittura in ospedale. Leggi anche >> ... Leggi su urbanpost

