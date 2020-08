D’Aversa: “Il Lecce farà di tutto per vincere, sappiamo in che situazione si trova” (Di sabato 1 agosto 2020) Il tecnico del Parma, D’Aversa, ha parlato alla vigilia della sfida contro il Lecce. Ecco le sue parole: “Che partita sarà? Sarà calda soprattutto per la temperatura, sarà calda per il tipo di partita che andremo ad affrontare. sappiamo benissimo in che situazione si trova il Lecce, dovrà far di tutto per cercare di vincere la partita e soprattutto per cercare di avere qualche possibilità di rimanere in questa categoria. Da parte nostra c’è una possibilità in caso di risultato pieno di finire a pari merito, nel caso di una serie di risultati, con il Verona, se dovesse perdere, e quindi il fatto di poter arrivare alla nona o decima posizione dev’essere un obiettivo, che ci ... Leggi su alfredopedulla

