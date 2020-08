Calcio: Lega B rivede programma playout (Di sabato 1 agosto 2020) ANSA, - ROMA, 01 AGO - La Lega di Serie B ha deciso di riprogrammare le date delle gare dei playout vista la discussione sul ricorso del Trapani contro la penalizzazione di due punti che sarà ... Leggi su corrieredellosport

forumJuventus : Dybala MVP di Luglio: sarà premiato a margine di #JuveRoma ?? - SkySport : PSG vince la Coppa di Lega: Lione ko ai rigori. Icardi, Thiago Silva e Kurzawa acciaccati - Corriere : Spagna, 28 positivi al Covid in una sola squadra, serie B falsata e Lega sotto accusa - klaus1973_2014 : RT @RaiSport: ? Lega di B rivede programma #playout Gara d'andata spostata al 10 agosto ?? - RaiSport : ? Lega di B rivede programma #playout Gara d'andata spostata al 10 agosto ?? -

Ultime Notizie dalla rete : Calcio Lega

Il mare circonda villa Bismark a Capri, la residenza estiva del presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis, ed è uno scorcio molto suggestivo del panorama sull’isola. Il patron azzurro prova a non fa ...La Serie A è ripartita per un finale di stagione rovente, due mesi di calcio come mai prima d'ora per permettere al campo di dare i verdetti. E quale modo migli ...