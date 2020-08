Alzheimer, studio sammarinese presentato in due meeting internazionali (Di sabato 1 agosto 2020) ROMA (ITALPRESS) – L’Unità di Neurologia dell’Istituto per la Sicurezza Sociale di San Marino è impegnata dal 2017 in uno studio scientifico internazionale svolto in collaborazione con le Università inglesi di Exeter, di Bristol e di Reading (in quest’ultima lavora allo studio il sammarinese Francesco Tamagnini).Scopo della ricerca, che vede al momento “arruolati 34 pazienti”, è identificare nuovi markers che consentano di diagnosticare sempre più precocemente la malattia di Alzheimer, aumentando così la finestra temporale in cui si può intervenire per contrastare la progressione del danno neurologico.I primi dati sono già stati presentati all’Alzheimer’s Society Annual Conference nel maggio 2019 a ... Leggi su ilcorrieredellacitta

