A Venezia tornano le navi-crociere, ma in Laguna scatta la protesta (Di sabato 1 agosto 2020) È un vero proprio “no pasaran” quello lanciato dal comitato No Grandi navi di Venezia contro l’ipotesi del Governo di riaprire la Laguna al traffico crocieristico. “Non abbiamo mai accettato prima la presenza di questi megamostri che hanno devastato il fragile ecosistema Lagunare – spiega Tommaso Cacciari portavoce del comitato -, la accettiamo ancora meno in questo momento di grave crisi sanitaria in cui le navi si sono rivelate bombe ad orologeria del contagio. Ci siamo già dimenticati di quando … Continua L'articolo proviene da il manifesto. Leggi su ilmanifesto

Come ormai da diversi giorni a questa parte la nostra Penisola è avvolta da un robusto campo di Alta pressione di matrice sub-tropicale che con il passare della settimana è stato alimentato da corrent ...

Venezia, i Guardians sono tornati a San Marco per tutelare il decoro della Piazza

Tornano i Guardians a tutelare il decoro di Piazza San Marco. Perché se è pur vero che Venezia in questo periodo non è affollata di turisti come nelle scorse estati, i maleducati non mancano mai. Bast ...

Tornano i Guardians a tutelare il decoro di Piazza San Marco. Perché se è pur vero che Venezia in questo periodo non è affollata di turisti come nelle scorse estati, i maleducati non mancano mai. Bast ...