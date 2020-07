Zangrillo un mese fa: “In Florida infetti, non malati”. Ora però è record di morti (Di venerdì 31 luglio 2020) Un mese fa il primario del San Raffaele aveva definito “non malati” i tanti infetti registrati in Florida, che oggi però è al terzo giorno di record di morti. Una tragica realtà che andrebbe a smentire quanto affermato dal professor Alberto Zangrillo un mese fa: in Florida, per il terzo giorno consecutivo, è record di morti … L'articolo Zangrillo un mese fa: “In Florida infetti, non malati”. Ora però è record di morti proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek

Dobbiamo dare voce a Zangrillo e ai tanti che hanno detto cose che non sono ... del governo tedesco che definisce il Covid-19 come falso allarme globale. Da due mesi non c’è un solo morto di ...

Dobbiamo dare voce a Zangrillo e ai tanti che hanno detto cose che non sono ... del governo tedesco che definisce il Covid-19 come falso allarme globale. Da due mesi non c'è un solo morto di ...