William e Kate, in vacanza con i figli alle isole Scilly (come piaceva a Diana) (Di venerdì 31 luglio 2020) Una piccola vacanza all’interno dei confini. Questa estate, a causa della pandemia di coronavirus, in tantissimi hanno rinunciato a lunghi viaggi internazionali, preferendo mete più a portata di mano. Non fanno eccezione i Cambridge, che – stando a quanto riportato in esclusiva dal Mirror – sarebbero stati avvistati alle isole Scilly, un piccolo arcipelago della Cornovaglia, tra la Manica e l’Oceano Atlantico. Leggi su vanityfair

ninotelia1 : William e Kate portano i principini George, Charlotte e Louis in vacanza, sulle orme di Lady Diana - zazoomblog : Il Principe William si confessa ecco qual è il regalo peggiore fatto a Kate - #Principe #William #confessa #regalo - lamescolanza : Dentro le tensioni tra William, Kate, Harry e Meghan: «Sono già stati fatti troppi danni» - Il Decoder - aderenzis1 : Il principe William e Kate Middleton in vacanza con i principini George, Charlotte e Louis. Sulle o… - PagineGialle : RT @dilei_it: Kate Middleton, Harry era il terzo incomodo tra lei e William -