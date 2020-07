Visti bloccati, stage annullati e zero risposte: il pasticcio di dottorati e tirocini congelati dal Coronavirus (Di venerdì 31 luglio 2020) Coronavirus, ultime notizie (30 luglio)«L’anno prossimo andare al college sarà difficile quanto entrarci». Non è un modo di dire quello che il Wall Street Journal ha usato per descrivere l’imminente anno accademico negli Stati Uniti. L’epidemia da Coronavirus ha scombinato le carte anche – e soprattutto – dei più prestigiosi atenei del mondo, trovando impreparate le burocrazie private e pubbliche di buona parte degli istituti internazionali. Ma la formula, oltre che efficace, pare essere trasversale. Solo in Italia sono migliaia i ricercatori e gli studenti che hanno passato selezioni difficili o concorsi semestrali per poi trovarsi davanti a difficoltà enormi per continuare il loro percorso. Dai dottorandi che hanno dovuto fare i conti con biblioteche e archivi sbarrati, passando ... Leggi su open.online

Luigi Di Maio, lei ha mostrato preoccupazione per la situazione degli sbarchi. In passato ha sposato la linea dura appoggiando il blocco delle navi. Ora? «Vede io vorrei intanto mettere una cosa in ch ...

