Vis a Vis – L’Oasis: Zulema e Macarena di nuovo insieme per un ultimo e pericoloso colpo (Di venerdì 31 luglio 2020) Vis a Vis - L'Oasis Macarena (Maggie Civantos) e Zulema sono pronte ad affrontare la loro ultima avventura insieme. Oggi Netflix ha infatti rilasciato Vis a Vis – L’Oasis, spin-off di Vis a Vis – Il Prezzo del Riscatto, la celebre serie spagnola inizialmente prodotta da Antena 3 e poi passata, a partire dalla terza stagione, su Fox Espana. Nonostante un approdo poco fortunato in prima serata sul Nove nel 2017, dove è stata sospesa dopo sei episodi, la produzione iberica è diventata uno dei maggiori successi del servizio streaming, sopratutto per le gesta di Zulema, la cattiva per eccellenza interpretata da Najwa Nimri, la temibile Alicia Sierra de La Casa di Carta. Con questo ciclo di puntate, si chiuderà definitivamente la storia legata alle due protagoniste. Vis a Vis – ... Leggi su davidemaggio

