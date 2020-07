‘Uomini e Donne’, Camilla Mangiapelo spiega perché lei e Riccardo Gismondi non si mostrano sui social e cos’è successo con Nilufar Addati (Di venerdì 31 luglio 2020) Sono trascorsi quattro anni dalla scelta di Riccardo Gismondi a Uomini e Donne: dopo l’abbandono di Martina Luchena, il tronista aveva deciso di abbandonare il programma insieme a Camilla Mangiapelo con la quale aveva partecipato qualche mese dopo a Temptation Island. Nonostante all’inizio fossero in tanti a dubitare della loro storia, i due ad oggi sono sempre più uniti e vivono insieme. Spesso, tuttavia, la coppia è stata oggetto di rumor che insinuavano una crisi e oggi Camilla spiega a Uomini e Donne Magazine a cosa sarebbe dovuto, secondo lei, questo dubbio dei fan: Forse perché (…) il nostro amore non è social. Ci viviamo in maniera talmente normale che, caratterialmente, non sentiamo la necessità di ... Leggi su isaechia

Pontifex_it : Gli uomini e le donne che pregano sanno che la speranza è più forte dello scoraggiamento. Credono che l’amore è più… - peppeprovenzano : La doppia preferenza di #genere attua la Costituzione, fa crescere la democrazia, aiuta a ridurre le disuguaglianze… - istat_it : A giugno occupati ancora in calo su base mensile (-46 mila). A diminuire sono le donne (-86mila), i dipendenti perm… - FedeCipi : RT @Iperbole_: Il cazzaro felpato: 'Sono orgoglioso di aver difeso l'Italia' Da cosa? Da uomini, donne, e bambini con quattro stracci addo… - elevisconti : Gli uomini che dicono di aver scopato molto sono come le donne che dicono che lo fanno raramente. È come quando chi… -

Ultime Notizie dalla rete : ‘Uomini Donne’ ‘Uomini e Donne’, chi è l’Alchimista? Sul web impazza una nuova ipotesi! (Foto) Isa e Chia