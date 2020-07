Turista con la febbre alta scappa dall’albergo per evitare il test per il covid (Di venerdì 31 luglio 2020) Si trovava nella sua stanza d’albergo quando la febbre ha cominciato a salire fino a raggiungere i 38 gradi. Così un Turista statunitense ha pensato di scappare per non sottoporsi al test per il coronavirus. Quando i sanitari dell’Asp sono arrivati nella struttura, l’uomo se l’era data a gambe. La sua fuga però è durata poco: rintracciato dai carabinieri non distante dal teatro Politeama, il paziente è stato portato all’ospedale Ingrassia per eseguire il tampone. E al contrario di quanto si aspettava l’uomo, l’esito è stato negativo al covid. L'articolo Turista con la febbre alta scappa dall’albergo per evitare il test ... Leggi su ilfattoquotidiano

