Torino, guardia giurata uccide la compagna a colpi di pistola e poi si toglie la vita (Di venerdì 31 luglio 2020) Urla seguite da colpi di pistola. I vicini non hanno esitato un attimo a lanciare l’allarme, ma quando i carabinieri della compagnia di Moncalieri hanno fatto irruzione nell’appartamento di via Tetti Rosa non hanno potuto far altro che constatare la morte di una guardia giurata di 48 anni e della sua compagna di 44. È quanto successo questo pomeriggio a Vinovo, nel torinese: secondo quanto ricostruito l’uomo ha prima sparato due colpi di pistola contro di lei, commessa in un supermercato della zona, e poi ha rivolto l’arma contro di se. La coppia si era separata da una ventina di giorni dopo un lungo periodo di convivenza e forse l’uomo non accettava la separazione, Oggi intorno all’una la donna è tornata a casa dopo il ... Leggi su ilfattoquotidiano

