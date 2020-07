Tennis – Coric snobba la ‘ramanzina-Covid’ di Kyrgios, Nick lo attacca: “quoziente intellettivo pari a zero” (Di venerdì 31 luglio 2020) Recentemente Borna Coric, intervistato da ‘Jutarnji List’, aveva snobbato le parole di Nick Kyrgios che ha criticato, ad uno ad uno, tutti i partecipanti all’Adria Tour, torneo organizzato da Novak Djokovic senza le basilari norme anti-Covid. Il Tennista croato ha dichiarato: “ho letto ciò che aveva scritto, ma semplicemente non mi interessa, nel momento in cui gli piace sempre fare la parte del generale dopo le battaglie. Se a impartire lezioni fosse stato qualcun altro avrei capito, ma Kyrgios… non è realistico”. Pronta la risposta di Kyrgios attraverso i social: “e invece dovrebbe interessarti quello che dico. Hai le pietre nel cervello? Sto solo cercando di difendere i tuoi colleghi, renderli ... Leggi su sportfair

