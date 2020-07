Sottomessi e contenti. Politici in ginocchio dai pm (Di venerdì 31 luglio 2020) Decidendo di mandare a processo il senatore Salvini per il caso Open Arms, la maggioranza rossogialla ha compiuto l'ennesimo atto di sottomissione del Parlamento alla magistratura, certificando così che la politica migratoria spetta alle procure e non ai governi della Repubblica. Nulla di nuovo sotto il cielo delle sinistre vecchie e nuove - soprattutto di quelle che si autoproclamano garantiste - che conoscono solo l'uso politico della giustizia e il peggior trasformismo come strumenti per sconfiggere gli avversari Politici, si chiamino Berlusconi oppure Salvini. E in questo senso i pentimenti postumi di Renzi manifestati ieri nell'aula del Senato sulla sentenza della Cassazione che estromise il Cavaliere dal Parlamento assomigliano molto a uno sberleffo che non cancella il “game over” pronunciato allora. Siamo in una contingenza particolare in cui ... Leggi su iltempo

