Sostituire il Codice Appalti con le norme europee almeno per le gare sopra soglia (Di venerdì 31 luglio 2020) Tempo di lettura: 3 minutiNapoli – «Chiarezza sulle gare sopra soglia: stop al Codice e applicazione diretta delle Direttive europee». È questa la principale proposta di emendamenti al Decreto Semplificazione depositata presso la Commissione Lavori Pubblici del Senato da ASMEL, l’Associazione con più di 3.300 Comuni Soci in tutt’Italia. Attualmente il testo emanato dal Governo lo scorso 16 luglio è al vaglio delle Commissioni parlamentari per poi essere convertito in legge entro la metà di settembre. Una proposta forte che raccoglie le istanze provenienti dai Comuni, dando così spazio e voce al territorio, alle esigenze della vita amministrativa reale declinate dal gruppo di esperti dell’Osservatorio sulla Semplificazione ... Leggi su anteprima24

