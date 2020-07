Saldi in Italia, finalmente si parte: quale sarà la spesa media a persona? (Di venerdì 31 luglio 2020) La stagione dei Saldi è pronta a partire. La media della spesa a persona è di 58 euro a persona mentre per le famiglie è di 135 euro. Ecco tutti i dettagli Fonte PixabayIn alcune zone del Bel Paese sono già iniziati i Saldi estivi, mentre in altre si inizierà nei primissimi giorni di agosto. Quest’anno a maggior ragione sono attesissimi dagli Italiani che non vedono l’ora di fare acquisti al risparmio per godersi gli ultimi mesi d’estate con capi comodi e di qualità. Secondo le prime stime della Federazione Moda Italia-Confcommercio è previsto un calo della spesa tra il 40% e il 50% in linea con quello già avvenuto nel mese di luglio. Cifre di ... Leggi su chenews

MediasetTgcom24 : Sabato saldi al via in tutta Italia, stimato calo spesa tra 40-50% #saldi - FebeDiCencrea : RT @Cambiacasacca: Ho letto un tweet che diceva che domani ci saranno i saldi in Italia e un crucco che commentava sotto 'ancora?' - quotidianodirg : Saldi al via in tutta Italia, Confcommercio “Calo della spesa 40-50%” - saldi_di : RT @VittorioSgarbi: #statodiemergenza Gli italiani hanno diritto di sapere. Un Governo che vuole mantenere il segreto sulla propria attivi… - zazoomblog : Domani al via i saldi i in tutta Italia per Confcommercio spesa in calo - #Domani #saldi #tutta #Italia -