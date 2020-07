PS5 e Xbox Series X daranno il via alla completa transizione verso il digitale? (Di venerdì 31 luglio 2020) L'analista Daniel Ahmad ha pubblicato su Twitter dei dati molto interessanti che suggeriscono un'imminente completa transizione verso il digitale con l'avvento di PS5 e Xbox Series X.Nello specifico, Ahmad ha evidenziato i dati condivisi da importanti publisher come EA, Sony e Take-Two.EA ha dichiarato che il 52% delle vendite dei giochi console negli ultimi 12 mesi sono state effettuate tramite download digitale, Take Two afferma che le vendite digitali sono state del 55% nell'anno fiscale 2020 e infine Sony ha affermato che il 51% di tutti i giochi venduti su PS4 nell'anno fiscale 2020 sono stati titoli digitali.Leggi altro... Leggi su eurogamer

PS5 Xbox Segui gli aggiornamenti e vedi gli ultimi video su : PS5 Xbox