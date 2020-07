Pignorano La Casa a 14enne con Malattia Rara, Donatore Paga il Debito di 150mila Euro (Di venerdì 31 luglio 2020) Un anonimo benefattore ha salvato la Casa di Leonardo, giovane affetto da sindrome di Dravet, una forma di epilessia Rara ed invalidante che lo costringe a vivere in carrozzina. Un bellissimo gesto per aiutare una persona più debole e in difficoltà, è quello che si è intrecciato nella storia di un 14enne affetto da infermità. Leonardo è un giovane di Piazzola sul Brenta, in provincia di Padova, affetto dalla sindrome di Dravet, una grave e Rara forma di epilessia che costringe il ragazzo alla carrozzina. Una vita complessa e bisognosa di aiuti e attenzioni: “Deve essere assistito giorno e notte. La Casa è su due piani ma di sopra Leonardo non può andare, perché ci sono diciotto scalini. Giù abbiamo allestito un ... Leggi su youreduaction

