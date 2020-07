Nour (Neri Italiani): “Bene Raggi, con la fermata metro C ‘Marincola’ include” (Di venerdì 31 luglio 2020) ROMA – “L’annuncio della sindaca Raggi di intitolare la fermata della metro C di viale Amba Aradam a Giorgio Marincola, il partigiano nero, e’ un grandissimo segnale per il Paese: non solo perche’ si ricorda che anche gli italiani neri hanno combattuto nella resistenza e per creare l’Italia che abbiamo oggi, ma anche perche’ si dimostra di voler riconoscere tutti i cittadini, a prescindere dal colore della pelle”. Cosi’ all’agenzia Dire Amin Nour, tra i fondatori dell’associazione Neri italiani Black italians (Nibi) e membro del movimento Black lives matter – Roma (Blm-Roma). Le organizzazioni, che si battono per la parita’ dei diritti in Italia, hanno abbracciato sin da subito la petizione lanciata dal giornalista Massimiliano Coccia di dedicare la nuova fermata della metropolitana romana al partigiano italo-somalo, ucciso nel 1945 dai tedeschi mentre combatteva per la liberazione della Penisola. Il suggerimento di Coccia dovrebbe inoltre sostituire la proposta iniziale di riprendere il nome “Amba Aradam”, il viale attiguo alla stazione, che ricorda la vittoria fascista nell’omonima localita’ etiope nel 1936, raggiunta attraverso l’uso di gas tossici che uccisero oltre 20.000 civili. Leggi su dire

