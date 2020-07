Mondragone, caldo killer: esce dall’acqua e muore in spiaggia davanti ai genitori (Di venerdì 31 luglio 2020) Si chiamava Salvatore Balletta e aveva 45 anni. E’ l’ennesima vittima di questi giorni sulle spiagge italiane. L’uomo, originario di Cervino, in provincia di caserta, è deceduto ieri pomeriggio sulla spiaggia di Pescopagano, a Mondragane, davanti agli occhi degli amici e di circa cento persone che affollavano l’arenile. Mondragone, muore in spiaggia davanti a tutti: … L'articolo Mondragone, caldo killer: esce dall’acqua e muore in spiaggia davanti ai genitori Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia

Ultime Notizie dalla rete : Mondragone caldo Polemiche per una frase in diretta di Salvini post Mondragone: "Puzzo?" Vesuvio Live TRAGEDIA A MONDRAGONE – Si accascia sul bagnasciuga dopo il bagno, addio a Salvatore: Messercola in lacrime

Una giornata come tante, una fuga al mare a Mondragone per ripararsi dal caldo della città e trascorrere qualche ora in spensieratezza. Era questa l’idea di Salvatore Balletta che, nella giornata di ...

