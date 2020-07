Matteo Salvini to face trial in the Open Arms case (Di venerdì 31 luglio 2020) Matteo Salvini on charges of abuse of power and illegal imprisonment of people The Italian Senate granted the request of the Palermo Court to continue the “Open Arms case”. case against former Deputy Prime Minister and Interior Minister, Senator Matteo Salvini on charges of abuse of power and illegal imprisonment of people. Despite the fact … Leggi su periodicodaily

Rinaldi_euro : Massimo Giannini su Salvini: 'Minaccia di un ordine costituito'. Guido Crosetto: 'Parole che fanno rabbrividire' - matteosalvinimi : #Salvini: Alcuni di voi me lo dicono nei corridoi: 'Matteo hai ragione, ma l'indicazione del partito è quella'. A m… - HuffPostItalia : Massimo Cacciari: 'Il processo a Matteo Salvini finirà in nulla. Gli farà pure comodo' - soyrealOpo : RT @GiorgiaMeloni: Processare un Ministro per aver difeso la nazione e i suoi confini è un precedente spaventoso nella democrazia italiana.… - NeraGiacomo : RT @GiorgiaMeloni: Processare un Ministro per aver difeso la nazione e i suoi confini è un precedente spaventoso nella democrazia italiana.… -